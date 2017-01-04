Две трети лиц, ищущих убежища, стремятся в Германию

04.01.2017 10:39 · 0 комментариев

Согласно отчету, в Германии за первые три квартала 2016 года было подано и обработано больше заявлений о предоставлении убежища, чем в других 27 странах-членах ЕС вместе взятых. Как сообщает издание «Die Welt», ссылаясь на данные статистики европейского агентства Eurostat, в общей сложности в ЕС до конца сентября 2016 года было подано около 988 000 ходатайств о предоставлении убежища.

По данным Евростата, более 60 процентов из них приходилось на Германию. По данным Министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium), в стране поступило 658 000 заявлений о предоставлении убежища. Второе место занимает Италия. Там было получено и принято 68 000 решений в первой инстанции. За ней следует Франция – 62 000 заявлений и 63 000 решений. В Греции, однако, по данным Евростата, за первые три квартала 2016 года было принято только 7 600 решений о предоставлении убежища, хотя подано около 30 000 приложений.

В общей сложности по ходатайствам о предоставлении убежища в ЕС было принято около 756 000 решений в первой инстанции, из них около 420 000 в Германии. Тем не менее, число поданных заявлений не идентично количеству лиц, прибывших в поисках убежища. Многие люди прибыли в Германию ещё в 2015 году, но в связи с перегрузкой компетентных органов смогли подать ходатайство о предоставлении убежища только в 2016 году. Окончательные данные за 2016 год будут объявлены в марте.

беженцы, мигранты, убежище