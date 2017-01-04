Ангела Меркель не едет в Давос

04.01.2017 10:38 · 0 комментариев

Сопровождаемые массовыми мероприятиями по обеспечению безопасности, на Всемирном экономическом форуме (Weltwirtschaftsforum (WEF)) один раз в год встречаются топ-менеджеры и государственные деятели мира. Но канцлер Германии Ангела Меркель второй раз подряд будет отсутствовать на этом форуме. В декабре Федеральная канцелярия сообщила организаторам о том, что Меркель не будет присутствовать на заседаниях, которые проходят в альпийском городе с 17 по 20 января.

Участвовать Меркель не будет по «причинам планирования». Ещё в 2016 году канцлер отменила поездку на саммит, где раньше она была «завсегдатаем». Вместо неё Германию будут представлять министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Лайен, которые числятся в списке участников. Список включает в общей сложности 3000 посетителей. Уходящего президента Франции Франсуа Олланда там тоже не будет.

В свете недавнего успеха на выборах популистов девизом в Давосе в этом году является «Адаптивное и ответственное лидерство» («Responsive and Responsible Leadership»). В прошлом году в Давосе шла речь об отрасли 4.0. Многодневная конференция в Альпах с участием более 50 глав государств и руководителей транснациональных корпораций в этом году будет проходить также под впечатлением от официального вступления в должность 20 января будущего президента США Дональда Трампа.

Всемирный экономический форум, Давос, Меркель, политика