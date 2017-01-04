Полиция Северного Рейна-Вестфалии следит за определёнными национальностями

04.01.2017 10:37 · 0 комментариев

Целенаправленные действия полиции в отношении некоторых национальностей в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия являются обычной практикой не только в связи с новогодней ночью прошлого года. Издание «Rheinische Post» располагает конфиденциальным документом «Мобильные нарушители под наблюдением» («Mobile Täter im Visier (MOTIV)»), составленным ведомством криминальной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия для патрульных полицейских.

В нём говорится: «Подозреваемые нарушители являются по национальности, в основном, румынами, немцами (часто с миграционным фоном), и всё больше марокканцами». О «подозреваемых из Северной Африки» говорится, что «они совершают, в частности, преступления с ограблением, причинением телесных повреждений и карманными кражами».

Томас Фельтес (Thomas Feltes), профессор криминологии и полицейской науки в университете Бохума (Ruhr-Universität Bochum), оценивает указанный в «Rheinische Post» документ как «худшую вульгарную криминологию». Такие положения для полицейских патрулей «свидетельствуют о том, что руководство полиции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия уделяет дифференциации немного внимания».

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