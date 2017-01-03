Соискатель убежища совершил самоподжог

03.01.2017 10:19   ·   0 комментариев

© Christian Müller - Fotolia.com

© Christian Müller — Fotolia.com

В Гаймерсхайме (федеральная земля Бавария) 19-летний соискатель убежища из Афганистана в понедельник, 2 января, облил себя бензином и совершил . Как сообщили в полиции, мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.

Инцидент произошел в помещении супермаркета. По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход. Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.

news.tut.by

Теги: 

,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!