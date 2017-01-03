Соискатель убежища совершил самоподжог

03.01.2017 10:19 · 0 комментариев

В Гаймерсхайме (федеральная земля Бавария) 19-летний соискатель убежища из Афганистана в понедельник, 2 января, облил себя бензином и совершил самоподжог. Как сообщили в полиции, мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.

Инцидент произошел в помещении супермаркета. По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход. Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.

news.tut.by

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