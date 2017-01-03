Турист стал виновником крупного лесного пожара в Баварии

03.01.2017 10:16 · 0 комментариев

Турист стал причиной крупного пожара в Йохберге (Jochberg), округ Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен (Bad Tölz-Wolfratshausen) в Верхней Баварии. Огонь охватил около ста гектаров леса и лугов, тушение пожара может занять ещё несколько дней. Более ста пожарных пытаются бороться с огнем, используются также семь вертолетов.

По данным полиции, виновником крупного пожара является 32-летний житель Мюнхена, который поднялся в новогоднюю ночь вместе со своим 36-летним приятелем на гору, чтобы отпраздновать Новый год. Вскоре после полуночи 32-летний мужчина по неизвестной причине упал, скатившись вниз примерно на 100 метров, сломал ногу и вызвал помощь по мобильному телефону.

Полицейские считают, что мужчины зажгли костер. Было ли это задумано как сигнал, чтобы привлечь внимание к травмированному, выясняет следствие. В любом случае огонь вышел из-под контроля и распространился по всей горе. Пострадавший был спасен горноспасательной командой и доставлен в больницу.

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