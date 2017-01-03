Голландская банда грабит немецкие банкоматы

03.01.2017 10:15 · 0 комментариев

Сначала у грабителей во время нападения на банк Sparda в городе Дюрен (Düren) всё шло по плану: они взорвали банкомат, опустошили кассеты и скрылись на Audi (400 л.с.). Но когда двое мужчин в рабочих комбинезонах прибыли в своё убежище – арендованный гараж в 30 километрах, там их уже ждала полиция.

В течение нескольких дней полицейские вели наблюдение за гаражом в Фрехене (Frechen). Они ждали только, когда преступники совершат следующее ограбление. Начиная с октября, группа мужчин в возрасте от 22 до 30 лет из Лейдена (Leiden) в Нидерландах взорвала пять банкоматов. В багажнике спортивного автомобиля было найдено всё, что нужно современному банковскому грабителю: лом, шесть газовых баллонов и шланги, а также разграбленные денежные кассеты.

Для полиции операция, проведенная неделю назад, была успешной. Наконец-то она смогла арестовать двух грабителей банкоматов. Но следователи знают, что эти аресты являются пресловутой каплей в море. Потому что они имеют дело с бандой в области организованной преступности, которая насчитывает около 250 членов; все они проживают в Нидерландах. Если арестовывают одного преступника, его тут же заменяет следующий. За последние месяцы они превратили вход в несколько немецких банков в руины.

На счету банды из соседней страны то, что в 2016 году в Германии было взорвано рекордное количество банкоматов. Число взрывов банкоматов удвоилось по сравнению с прошлым годом – с 149 до 286. Германия стала раем для грабителей банкоматов. Раньше похожие серии ограблений происходили в Бельгии, Франции и Голландии. Но так как теперь там банкоматы лучше защищены, преступники переходят через границу в Германию. Здесь часто до сих пор отсутствует защитное оборудование, такое как картриджи с краской, газовые датчики и специально укрепленные стены.

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