Полицейские задержали мужчину, планировавшего теракт

03.01.2017 10:14 · 0 комментариев

Полицейские Саарбрюккена задержали мужчину, который планировал теракт. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Подозреваемый 38-летний мужчина хотел сделать свою машину как у полицейских и въехать на ней в толпу людей. По словам правоохранительных органов, задержанный мужчина контактировал с ИГ. Житель Сирии сказал, что хотел инсценировать теракт ради финансовой поддержки со стороны террористов.

Напомним, что в декабре в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей. В итоге 12 человек погибли и около 50 получили ранения и были госпитализированы.

vladtime.ru

задержание, полиция, теракт