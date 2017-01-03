Полицейские задержали мужчину, планировавшего теракт

03.01.2017 10:14   ·   0 комментариев

© whitelook - Fotolia.com

© whitelook — Fotolia.com

Полицейские Саарбрюккена задержали мужчину, который планировал . Об этом сообщили немецкие СМИ.

Подозреваемый 38-летний мужчина хотел сделать свою машину как у полицейских и въехать на ней в толпу людей. По словам правоохранительных органов, задержанный мужчина контактировал с ИГ. Житель Сирии сказал, что хотел инсценировать теракт ради финансовой поддержки со стороны террористов.

Напомним, что в декабре в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей. В итоге 12 человек погибли и около 50 получили ранения и были госпитализированы.

vladtime.ru

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