Что изменится в 2017 году в сфере окружающей среды и питания

03.01.2017 10:13 · 0 комментариев

Новый год принесёт некоторые изменения для потребителей, в том числе относительно окружающей среды и продуктов питания.

Пищевая ценность на продуктах питания. Калорийность, жиры, насыщенные жирные кислоты, углеводы, сахар, белок и содержание соли – указание этой информации о питательной ценности на упаковке пищевых продуктов становится обязательным. И даже не только в 2017 году, а уже с 13 декабря 2016 года. Однако товары, которые поступили в торговлю раньше, ещё могут быть проданы. Хотя в маркировке есть несколько исключений, в частности, алкогольные напитки, небольшие упаковки, а также все пищевые продукты кустарного производства.

Моющие средства без фосфора. Фосфаты используются в качестве смягчителя воды в моющих средствах для мытья посуды – по крайней мере, использовались до сих пор. С начала нового года порошки и таблетки практически не должны содержать фосфора. Проблема состоит в том, что фосфаты плохо устраняются в очистных сооружениях. Если слишком большое их количество попадает в сточные воды, оно способствует росту водорослей в реках и озерах, что, в свою очередь, приводит к недостатку кислорода в жизни растений и животных. Многие производители уже исключили фосфаты из своих рецептов.

Игрушки станут более экологичными. ЕС установил новые предельные значения для трех консервантов и растворителя. В частности, для бензисотиазолинона (Benzisothiazolinon (BIT)). Консервант может вызвать аллергию, и поэтому его использование в косметике полностью запрещено. В игрушках на водорастворимой основе, например, в пальчиковых красках, с конца мая один килограмм может содержать только максимум 5 миллиграммов этого консерванта.

Консерванты в кремах для кожи. Консерванты обеспечивают в водных косметических средствах предотвращение размножения бактерий и грибков. Если продукты хранятся более 30 месяцев, то изготовитель не обязан указывать срок годности, что, естественно, в его интересах. Проблема состоит в том, что консерванты всё чаще вызывают контактную аллергию. Это касается также метилизотиазолинона (Methylisothiazolinon). Поэтому с февраля 2017 года запрещено использовать консервант в косметических средствах, которые не вымываются, а остаются на коже. Это относится, например, к кремам для кожи и лосьонам. В шампунях или гелях для душа его можно продолжать использовать.

игрушки, косметика, окружающая среда, продукты питания, экология