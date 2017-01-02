В Германию могли въехать четверо потенциальных террористов

02.01.2017 10:31 · 0 комментариев

По данным немецкого издания Bild, в Германию из иракского Мосула могли прибыть четыре потенциальных террориста, являющихся членами запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Информацию о потенциальных террористах передали немецким правоохранителям их австрийские коллеги. По их данным, члены группировки «Исламское государство» въехали в Германию в начале декабря минувшего года через территорию Греции. Полиции уже известны их имена.

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"Исламское государство", террористы