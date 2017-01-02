В новогоднюю ночь полиция нашла на лейпцигском вокзале два пальца
02.01.2017 10:28 · 0 комментариев
В новогоднюю ночь полиция нашла на Центральном вокзале Лейпцига два пальца. Как сообщает полиция в воскресенье утром, 01.01.2017, пальцы лежали в пешеходном туннеле. Позже было установлено, что они принадлежали мужчине, который был доставлен после полуночи в отделение городской неотложной помощи. Полицейские принесли найденные органы в больницу.
Несчастный случай произошёл «весьма вероятно, когда запускались петарды», сказал представитель полиции. Мужчина в Лейпциге не был единственным, кто получил травму при обращении с фейерверками в новогоднюю ночь. До раннего утра в воскресенье, 01.01.2017, в больнице скорой медицинской помощи Берлина была оказана помощь 14 лицам, получившим травмы из-за петард и пиротехнических ракет.
В большинстве случаев при взрывах петард части тела были оторваны или так тяжело повреждены, что их пришлось ампутировать. Среди тяжелораненых есть и ребенок. Один мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами лица.
Теги:
Лейпциг, петарды, травмы, фейерверки
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