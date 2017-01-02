Германия хочет закопать в пустыне 22 000 экземпляров Корана

02.01.2017 10:26 · 0 комментариев

В ноябре 2016 года полиция предприняла по всей стране, прежде всего в Северном Рейне-Вестфалии, суровые меры против радикальной группы салафитов «Истинная религия» («Die wahre Religion«). Объединение было запрещено из-за его фундаменталистской ориентации. Раньше оно попало в поле зрения полиции проведением во многих городах акций с раздачей Корана под лозунгом «Читай!».

Во время обыска в одном из объединений власти изъяли 22 000 переводов Корана. Как сообщает канал WDR, эти экземпляры должны быть захоронены в пустыне. Министерство внутренних дел (Bundesinnenministerium) рассматривает возможность такого странного шага из уважения к религиозным убеждениям мусульман. Кроме того, обращение с религиозными книгами в исламе регулируется традиционно: сжигание, измельчение или утилизация в качестве макулатуры запрещены.

«Истинная религия» подала в середине декабря иск против запрета в Федеральный административный суд в Лейпциге. Таким образом, запрет ещё не имеет юридической силы. Поэтому издание Корана продолжает находиться на складе в Пульхайме (Pulheim), федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Там оно останется до конца процесса, который может занять год или больше.

Коран, пропаганда, радикалы, салафиты