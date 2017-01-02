В больших упаковках потребители покупают много воздуха

02.01.2017 10:25   ·   0 комментариев

© Monkey Business - Fotolia.com

© Monkey Business — Fotolia.com

Центр по защите прав потребителей в Гамбурге просветил в этом месяце рентгеновским аппаратом запечатанные пищевые и косметические упаковки. Результат был ошеломляющим: упаковки, которые выборочно проверялись, будь то мюсли, рис или крем для дневного ухода, содержали, по данным центра по защите прав потребителей, в среднем около 40 процентов воздуха.

«Многие люди воспринимают это как обман, возможно, даже как мошенничество», сказал руководитель Федерации немецких ассоциаций потребителей (Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)) Клаус Мюллер (Klaus Müller) о таких «надутых» пакетах. «Они ведь платят за то, чего позже не получают». Это постоянно происходит при покупке кофе, порошкообразных напитков, десертов, сухих завтраков или растворимых бульонов.

Поэтому Центр по защите прав потребителей требует более строгих правил против слишком большого количества воздуха в пищевых упаковках. Данная проблема не нова. « должна быть более честной», призывала газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ещё в 1964 году, но с тех пор мало что изменилось.

Центр по защите прав потребителей в Гамбурге занимается этим вопросом в течение нескольких лет. В начале декабря он просвечивал 15 продуктов, на которые жаловались потребители. Проверенные сухие завтраки содержали 49 процентов воздуха в упаковке, а крем для ухода за глазами – 68 процентов.

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