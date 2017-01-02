Изменения в государственной пенсионной системе с 1 января 2017 года

02.01.2017 10:24 · 0 комментариев

В начале 2017 года в системе пенсионного страхования произойдут изменения, на которые указывает Немецкий союз пенсионного страхования (der Deutsche Rentenversicherung Bund) в Берлине.

1. Повышение стандартного пенсионного возраста. Предельный возраст для стандартной пенсии по возрасту повышается в следующем году до 65 лет и шести месяцев. Это относится к застрахованным лицам, которые родились в 1952 году и которым в следующем году исполнится 65 лет. Для родившихся в следующие годы возраст выхода на пенсию продолжает увеличиваться. В 2031 году стандартный пенсионный возраст достигнет предела 67 лет.

2. Работа после стандартного предельного возраста. С 1 января 2017 года у получателей пенсии после достижения стандартного пенсионного возраста появится возможность оплачивать свои пенсионные взносы во время работы. Благодаря собственным взносам и пенсионным взносам, уплачиваемым работодателем, пенсия увеличивается.

3. Повышение предельного возраста для выхода на пенсию после 63 лет. При выходе на пенсию после 63 лет для лиц с особенно долгосрочным страхованием предельный возраст повышается до 63 лет и четырех месяцев. Это относится к застрахованным лицам, которые родились в 1954 году и которым в следующем году исполнится 63 года. Для родившихся в следующие годы возраст выхода на пенсию увеличивается соответственно ещё на два месяца. Тогда в 2029 году предельный возраст достигнет 65 лет.

4. Повышается предельная расчётная сумма. Предельная ежемесячная расчётная сумма пенсионного страхования в старых федеральных землях повышается с 6200 до 6350 евро, а в новых федеральных землях с 5400 до 5700 евро.

5. Добровольное страхование: минимальный взнос остается стабильным. Минимальный взнос по добровольному страхованию и в старых, и в новых федеральных землях по-прежнему составляет 84,15 евро в месяц. Максимальный взнос для добровольно застрахованных увеличивается с 1159,40 до 1187,45 евро в месяц.

6. Повышение пенсии по уходу. С 1 января 2017 года в страховании по уходу вводится пять степеней, которые заменяют предыдущие три степени медицинского ухода.

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