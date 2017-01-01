В Берлине задержан мужчина, сообщивший о бомбе у Бранденбургских ворот

01.01.2017 12:59 · 0 комментариев

В центре Берлина задержан полицейскими мужчина, сообщивший ложную информацию о якобы заложенной бомбе, передает ТАСС. «Прямо у Бранденбургских ворот неизвестный мужчина закричал: «Бомба, бомба, бомба!» Ответ: задержание и возбуждение дела. Теперь он празднует Новый год у нас», — говорится в сообщении берлинской полиции в «Твиттере».

В сердце Берлина прошли масштабные новогодние гуляния — у Бранденбургских ворот и на прилегающей улице 17 июня вечером 31 декабря собралось около миллиона человек. Безопасность обеспечивали около 1700 стражей порядка. По информации агентства DPA, инцидент с задержанием стал исключением — в остальном празднование Нового года в Берлине прошло спокойно.

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Бранденбургские ворота, новогодняя ночь