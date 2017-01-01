Не менее шести человек погибли в ДТП на юге Германии

01.01.2017 12:57   ·   0 комментариев

© ankiro - Fotolia.com

© ankiro — Fotolia.com

По меньшей мере шесть человек погибли и 17 пострадали в субботу в результате крупного в районе городка Бад-Грёненбах (федеральная земля Бавария). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителей полиции.

произошла около 01:00. Из-за густого тумана множество автомобилей столкнулись друг с другом на скоростной автомагистрали.

incident24.com

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