Не менее шести человек погибли в ДТП на юге Германии

01.01.2017 12:57 · 0 комментариев

По меньшей мере шесть человек погибли и 17 пострадали в субботу в результате крупного ДТП в районе городка Бад-Грёненбах (федеральная земля Бавария). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителей полиции.

Авария произошла около 01:00. Из-за густого тумана множество автомобилей столкнулись друг с другом на скоростной автомагистрали.

incident24.com

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