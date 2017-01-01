Секретные документы свидетельствуют: Тэтчер боялась немцев

01.01.2017 12:56   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя AP Archivе, YouTube

Видеокадр пользователя AP Archivе, YouTube

Насколько сильным было нежелание Маргарет относительно объединения Германии, стало известно из секретных документов, открытых в настоящее время в Великобритании. Документы свидетельствуют, что коллеги настоятельно пытались убедить «железную леди» рассматривать Германию в качестве союзника.

Британский национальный архив опубликовал в пятницу, 30.12.2016, ряд внутренних правительственных документов из 80-х гг. и 1990 года. Документы показывают, что в Великобритании в то время наблюдалась большая неопределенность относительно того, не вернётся ли объединенная к своей агрессивной политике первой половины ХХ века.

Группа экспертов, которая собралась в марте 1990 года, не могла достигнуть согласия по этому вопросу. В протоколе заседания написано: «Способ, который в настоящее время используют немцы для расталкивания локтями и доказательства своего веса в Европейском сообществе, свидетельствует о том, что немногое изменилось». Тем не менее, они приходят к выводу: «Мы должны относиться к немцам хорошо».

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!