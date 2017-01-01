В каком возрасте жители Германии хотят уходить на пенсию

01.01.2017 12:55 · 0 комментариев

Вопреки дебатам о расходах стареющего общества жители Германии не хотят работать до 65 или даже 67 лет. В среднем они хотели бы уходить на пенсию в 60,2 года, если бы они могли позволить себе это в финансовом отношении. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного научно-исследовательским институтом по изучению общественного мнения GfK (Meinungsforschungsinstitut) для издания „Welt am Sonntag“. Опрос показал, что менее пяти процентов респондентов поддерживают идею выхода на пенсию с 67 лет. Более 83 процентов, однако, предпочли бы прекратить работать до своего 65-го дня рождения.

Бундестаг ещё в 2007 году принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста. Теперь любой человек, родившийся в 1965 году, может выйти на пенсию без вычетов только в возрасте 67 лет. С точки зрения экономистов, этого ещё далеко недостаточно, чтобы сохранить стабильность пенсионных фондов. В своем последнем ежегодном докладе экономисты предлагают постепенно повысить пенсионный возраст до 71 года.

Стремление к гораздо более раннему выходу на пенсию, по данным опроса GfK, прослеживается во всех слоях общества. На вопрос: «Предположим, что вы могли бы себе это позволить, до какого возраста вы хотите работать?», ответ членов высшего и среднего классов составил в среднем 60,6 лет. В более низком слое населения желаемый возраст выхода на пенсию составлял в среднем 59,2 года. Для статистиков это не является существенным отклонением.

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