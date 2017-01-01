Каждому десятому ребенку в возрасте до трех лет не хватает места в яслях

01.01.2017 12:53 · 0 комментариев

Каждому десятому ребёнку в возрасте до трех лет не хватает места в яслях, даже если родители в нём нуждаются. И хотя каждый ребенок в Германии с 2013 года имеет законное право на место в детском саду, около 228 000 детей по-прежнему не могут его получить. Это вытекает из исследования, проведенного Институтом немецкой экономики в Кёльне (Institut der deutschen Wirtschaft Köln), как сообщила газета «Rheinische Post». Наибольший дефицит наблюдается в Бремене, здесь для 13,4 процента детей в возрасте до трех лет не находится места, несмотря на желание родителей. В Северном Рейне-Вестфалии 13,4 процента таких детей, а в Бранденбурге лишь 4,1 процента.

До 2013 года в Германии для детей в возрасте до трех лет должно было быть 75 000 мест в яслях. Такое решение принято в 2007 году. Уже тогда было ясно, что западно-немецким федеральным землям придётся больше дорабатывать. Например, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 2007 году было менее двенадцати процентов мест по уходу за ребенком раннего возраста. Прогресс является значительным. Однако об обещанных местах в яслях пока рано говорить. В марте 2016 года, через три года после целевого 2013 года, было только 720 000 финансируемых государством мест вместо целевого показателя 750 000. Также квота обеспечения 35 процентов детей уже давно оказалась недостаточной. В сельской местности потребность сегодня гораздо выше.

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