Меркель: Терроризм – главное испытание для Германии

31.12.2016 10:10 · 0 комментариев

Терроризм — главное испытание, с которым пришлось столкнуться Германии. Заявила канцлер страны Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам.

«Самое тяжелое испытание, без сомнения, исламистский терроризм, который держит немцев под прицелом в течение нескольких лет», — отметила в ежегодном послании канцлер.

Меркель также упомянула недавний теракт в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке 19 декабря. В результате нападения погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.

Канцлер подчеркнула, что особенно горько и отвратительно, когда нападения осуществляются людьми, которые обратились к Германии за защитой.

Однако в своем обращении к немцам Меркель также отметила, что не стоит начинать подозревать целые группы людей и забывать о сострадании, пишет Би Би Си.

mignews.com

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