Активисты для предотвращения изнасилования придумали пароль

31.12.2016 10:06   ·   0 комментариев

© Artem Furman - Fotolia.com

© Artem Furman — Fotolia.com

В Мюнстере гражданские активисты проявили инициативу и предложили использовать для защиты местных женщин от сексуального насилия. Жертва домогательств может подать сигнал окружающим при помощи фразы «Луиза здесь?», передает Sputnik Deutschland.

Глава организации экстренной помощи Герлинда Грегер отметила, что сотрудники баров и клубов уже осведомлены о значении фразы и согласились оказать содействие в предотвращении изнасилований. После произнесения женщиной условленных слов, сотрудники заведения должны показать ей, что готовы помочь. Инициатива была принята успешно, по городу расклеивают листовки, чтобы были в курсе, как именно не привлекая излишнего внимания избавиться от настойчивого ухажера и не стать жертвой насильника. Такие меры приняты пока только в Мюнстере и это было сделано из-за прошлогоднего опыта, когда в Кельне подверглись нападениям со стороны мигрантов . Свыше 700 немок стали жертвами сексуального насилия.

vistanews.ru

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