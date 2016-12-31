Поцелуй на пешеходном переходе привёл к наезду на пару
31.12.2016 10:04 · 0 комментариев
Автомобилист в городе Крифтель (Kriftel (Main-Taunus)), федеральная земля Гессен, умышленно сбил пару влюбленных на пешеходном переходе, потому что почувствовал себя спровоцированным их поцелуем. Женщина погибла. Как сообщило издание «Hessenschau», прокуратура Франкфурта выдвинула обвинение против 26-летнего мужчины.
По имеющимся данным, мужчина во время кольцевого движения сознательно совершил наезд на 41-летнюю женщину и сбил её 38-летнего партнёра. Автомобиль переехал женщину, вследствие чего она умерла. Её друг был легко травмирован.
Поводом для нападения стало то, что пара перекрыла движение. Они целовались на пешеходном переходе и задерживали подъезжающие машины. Обвиняемый подъехал к паре и затормозил непосредственно перед ней. Но оба не обратили никакого внимания. Затем 26-летний водитель нажал на газ.
Подозреваемый во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему угрожает судимость за непредумышленное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и опасное вмешательство в условия дорожного движения.
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наезд, пешеходный переход, поцелуй
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