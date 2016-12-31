Новые трамваи длиннее остановок

31.12.2016 10:03 · 0 комментариев

«Avenio», от французского слова «avenir» («будущее») – так называются новые трамвайные поезда Мюнхенского транспортного общества (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)). Восемь трамваев, состоящих из четырех частей, уже используются с 2014 года в пределах города. Через год во время изменения графика движения в декабре 2017 года к подвижному составу должны присоединиться ещё 22 дополнительных транспортных средств от компании «Siemens».

Новые транспортные единицы будут состоять соответственно: четыре из четырех частей, девять из двух частей и девять из трех частей. Предполагается, что будут ездить и составы, объединяющие конструкции из двух- и трех частей и, таким образом, достигающие внушительной длины 48 метров – самые длинные трамваи Мюнхена.

Транспортная сеть, однако, в настоящее время не готова к этим размерам. Так что жилищно-коммунальному объединению, материнской компании MVG, предстоит работа на нескольких строительных площадках. «Для того чтобы пассажиры из двери заднего выхода не попадали прямо в живую изгородь на земле», как сформулировал представитель MVG Матиас Корте (Matthias Korte), 15 остановок должны быть адаптированы к новой максимальной длине – с различными затратами.

Сколько будут стоить строительные работы, пока не совсем ясно. Окончательный расчет будет лишь по завершению процедур планирования и проведения торгов, которые уже проводятся в настоящее время, чтобы переоборудование остановок можно было закончить до изменения графика движения. Строительство будет осуществляться в летние месяцы 2017 года.

общественный транспорт, остановки, трамваи