2017 год будет на одну секунду дольше

31.12.2016 10:02 · 0 комментариев

Самый первый час нового года будет в определенной степени экстравагантным. Вместо обычных 3 600 секунд первый час 2017 года продлится ровно на одну секунду дольше. Так называемая переходная секунда должна снова привести в соответствие время и вращение Земли. Иначе из-за этого техника могла бы выйти из строя.

Первого января во всем мире в одно и то же время добавляется дополнительная секунда. Для этого в 00:59:59 нашего времени следует не 1:00:00, а 00:59:60 и только потом 1:00:00. Такая переходная секунда вводится с 1972 года через неравные промежутки времени каждые несколько лет. В новом году она будет добавляться в 27-й раз.

Грубо говоря, Земля делает один оборот вокруг своей оси за 24 часа. Если считать точно, то для этого поворота нужно чуть-чуть больше времени. Таким образом, для того чтобы атомные часы, которые задают мировое время, продолжали работать параллельно в суточном ритме вращения Земли и не разбалансировались, эта небольшая неточность должна периодически компенсироваться.

Решение о том, когда должна добавляться дополнительная секунда, принимает Служба вращения Земли (Erdrotationsdienst IERS)). Сотрудники IERS во Франкфурте проводят измерения и наблюдают за вращением Земли. Каждые полтора-два года они решают добавить секунду. Чтобы часы в Германии сразу после введения дополнительной секунды шли правильно, РТВ с помощью передатчика посылает сигнал всем радиоуправляемым часам. Таким образом, в ночное время миллион часов автоматически переводятся на одну секунду назад. Сигналы времени, которые распространяются по телефону и Интернету, также учитывают дополнительную секунду.

время, секунда