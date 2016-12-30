В Германии нашли скелет девочки каменного века с цингой и туберкулезом

30.12.2016 11:52 · 0 комментариев

Скелет 16-летнего ребенка, возраст которого — больше 4500 лет, обнаружили специалисты Государственной археологической служба США на раскопках в федеральной земле Германии Тюрингия.

Примечательно, что останки принадлежали молодой девушке, жившей в каменном веке на территории современного Веймара, и, как удалось восстановить биологам после генетической экспертизы, она погибла в агонии от приступов сильнейшего голода, предположительно, во время сильного неурожая.

Профессор Йен Новасек, руководитель исследования, назвал обнаруженный скелет Рози и отметил, что она была похоронена без гробницы или кургана, что было нетипично для этого региона.

Ее бедренные кости имеют характерное повреждение, что свидетельствует о том, что незадолго до смерти девушка вынашивала ребенка и пережила сложные роды. По состоянию ее зубов также было видно, что девушка страдала туберкулезом и цингой — острым недостатком витамина C.

Напомним, что недавние археологические находки помогли ученым узнать, насколько древними являются такие «современные» заболевания, как гастрит и язва желудка.

mir24.tv

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