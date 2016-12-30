Немецкий чиновник оказался в центре скандала из-за покупки Tesla

30.12.2016 11:51 · 0 комментариев

В центре скандала в Германии оказался министр по делам экологии и окружающей среды земли Северный Рейн-Вестфалия. Дело в том, что чиновник одобрил покупку Tesla для служебных нужд. Однако электромобиль, во-первых, сильно вырос в цене, а во-вторых, собран не на территории Германии.

Представители властей оправдывают такую покупку тем, что это единственный электромобиль с большим запасом хода. А у немецких производителей, для сравнения, «дальнобойного» электромобиля нет. Напомним, в Германии сейчас действуют программа стимуляции приобретения электромобилей. Власти дают субсидии покупателям в размере четырех тысяч евро. Однако программа действует только для электрокаров и гибридов, чья стоимость в пределах шестидесяти тысяч евро. Тогда представители Tesla заявили, что власти Германии не проявляют лояльности к производителю.

Однако американская компания нашла лазейку. Она снизила стоимость своих автомобилей, чтобы они попадали под субсидии, убрав из авто ряд функций. Позже автовладелец может докупить их за отдельную стоимость.

autodr.ru

Tesla, скандал, служебный автомобиль, электромобиль