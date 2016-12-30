Немецкий чиновник оказался в центре скандала из-за покупки Tesla
30.12.2016 11:51 · 0 комментариев
В центре скандала в Германии оказался министр по делам экологии и окружающей среды земли Северный Рейн-Вестфалия. Дело в том, что чиновник одобрил покупку Tesla для служебных нужд. Однако электромобиль, во-первых, сильно вырос в цене, а во-вторых, собран не на территории Германии.
Представители властей оправдывают такую покупку тем, что это единственный электромобиль с большим запасом хода. А у немецких производителей, для сравнения, «дальнобойного» электромобиля нет. Напомним, в Германии сейчас действуют программа стимуляции приобретения электромобилей. Власти дают субсидии покупателям в размере четырех тысяч евро. Однако программа действует только для электрокаров и гибридов, чья стоимость в пределах шестидесяти тысяч евро. Тогда представители Tesla заявили, что власти Германии не проявляют лояльности к производителю.
Однако американская компания нашла лазейку. Она снизила стоимость своих автомобилей, чтобы они попадали под субсидии, убрав из авто ряд функций. Позже автовладелец может докупить их за отдельную стоимость.
Теги:
Tesla, скандал, служебный автомобиль, электромобиль
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