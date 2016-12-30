В праздничные дни электроэнергия в Германии стала бесплатной

30.12.2016 11:50 · 0 комментариев

По данным Bloomberg, в праздничные дни цены на электроэнергию в Германии могут стать отрицательными в течение нескольких часов или даже целых дней. Тенденция обусловлена, в первую очередь, ростом производительности ветрогенераторов. В полдень 26 декабря общая мощность выработанной ветряной энергии составила 33 ГВт — 60% от всего электричества, необходимого стране. 27 декабря этот показатель составит 33,7 ГВт. В феврале Германия установит рекорд, достигнув мощности ветроэнергетики в 33,8 ГВт. При этом одного гигаватта достаточно для обеспечения электроэнергией двух миллионов домов.

Рекордным показателями также поспособствует теплая погода — как сообщает MDA Information LLC, температура поднимется на 5 градусов Цельсия выше нормы. Кроме того, в праздники заводы временно прекращают работу, а люди уходят на каникулы, что приводит к снижению спроса на электроэнергию.

Балансировка энергосетей стала одной из первостепенных задач немецких энергетических компаний. Отрицательные цены на электричество вынуждают их прекращать работу электростанций или платить клиентам за излишки в энергосети. И в случае с крупными компаниями плата за излишки может составить солидную сумму.

Аналитики Bloomberg прогнозировали, что 25 декабря стоимость электричества в Германии составила минус 10,95 евро за МВт*ч. Похожая ситуация сложилась в Германии и в мае 2016 года. Благодаря хорошим погодным условиям 87% энергии страны поступали от возобновляемых источников. В какой-то момент цены на электричество также оказались отрицательными. Недавно стало известно, что федеральное агентство Германии по управлению электросетями препятствует увеличению мощности ветряных станций на севере страны, так как электросеть не может справиться с растущей нагрузкой.

Напомним, что к 2050 году Германия планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии и сократить выбросы СО2 на 95%. Одним из шагов на пути к этой цели станет запрет автомобилей с ДВС. С 2030 года все новые автомобили в ФРГ должны обладать статусом транспортных средств с нулевыми выбросами. Также в стране собираются ввести запрет на въезд в центральные части городов дизельных и бензиновых автомобилей.

rtr.md

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