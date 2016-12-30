Немцы будут отмечать Новый год в окружении полиции

30.12.2016 11:49 · 0 комментариев

Берлинская полиция в новогоднюю ночь получит автоматы и бронированные автомобили. В Кельн стягивают дополнительные подразделения. В Гамбурге и Мюнхене стражи порядка переходят на усиленный режим несения службы. Меры безопасности повышены по всей Германии. В отличие от семейного Рождества, Новый год там принято отмечать шумно — на улицах и площадях. Но в этом году немцам придется встречать его за заборами и в окружении спецназа.

Центр Берлина перегораживают бетонными блоками. У Бранденбургских ворот будет самая большая новогодняя вечеринка в Германии — сюда обычно приходит миллион человек. При этом праздничная ночь, неприятности которой прежде стандартно ограничивались пиротехническими травмами, сотней мелких и десятком крупных пожаров, теперь абсолютно непредсказуема.

В стране установлена наивысшая степень террористической угрозы — накануне в Берлине взяли предполагаемого сообщника Аниса Амри, направившего грузовик в толпу на рождественской ярмарке.

Еще одна новость: в полицию с повинной явились семеро подростков, которые пытались сжечь бездомного, спавшего на лавочке в берлинском метро — явились, когда увидели по телевизору собственные лица, запечатленные камерами видеонаблюдения.

По словам заместителя начальника полиции Берлина Томаса Нойендорфа, у всех подозреваемых — статус беженцев.

Беженцы — никто в них пальцем не тычет, но всем понятно, от кого исходит непредсказуемость. Власти Кельна, изнасилованного мигрантами в прошлую новогоднюю ночь, обещают не допустить повторения.

Места гуляний в старом городе перекроют бетонными заграждениями, нагонят туда полиции с водометами и наплечными видеокамерами.

«Мы будем систематически реагировать, и вмешиваться в любую опасную ситуацию», — пообещал глава полиции Кёльна Юрген Матис.

Полицейское присутствие будет заметнее. В Гамбурге, где этот год тоже начался с охоты беженцев на женщин, спецназ нарядят в яркие желтые жилеты — должно быть красиво. Увеличится количество мобильных опорных пунктов. Отдельная просьба к клубам и ресторанам.

«Мы договорились с полицией, что клубы снизят громкость музыки на улице, чтобы сотрудники правопорядка слышали рации и крики о помощи», — сообщил Кристиан Фонг, управляющий клубом.

То, что будет происходить за пределами оцепленных под массовые гуляния зон — это совсем отдельная история. И в более спокойные времена у немецкой полиции не хватало резервов для того, чтобы остановить вакханалию в так называемых турецких кварталах. В общем, ясно — в ночь на воскресенье правоохранительная система Германии столкнется с такой нагрузкой, какой она еще не знала.

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