Прохожие нашли тело мэра Меммингена

30.12.2016 11:16 · 0 комментариев

Жители Меммингена (Memmingen) скорбят о смерти своего мэра, а баварские социал-демократы – о потере местного политика в своих рядах. Совершенно неожиданно мэр города Маркус Кеннеркнехт (Markus Kennerknecht) умер во время пробежки.

Как сообщила городская администрация в четверг, 29.12.2016, 46-летний Кеннеркнехт умер во время занятия спортом в своем родном городе Дурах (Durach) возле Кемптена (Kempten). «Наш мэр оставил жену и двух маленьких дочерей», говорится в заявлении о смерти мэра.

Кеннеркнехт был увлеченным спортсменом. Он участвовал в триатлоне, выступая за клуб Кемптена. Прохожие нашли его лежащим на дороге и немедленно вызвали спасательную службу. Все попытки реанимировать мужчину оказались безуспешными.

Должность мэра Кеннеркнехт занял только 38 дней назад. Новым мэром он был избран в начале ноября. Кеннеркнехт стал преемником Иво Хольцингера (Ivo Holzinger) (СДПГ), ушедшего на пенсию в 68 лет после 36 лет пребывания в должности.

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