Эксперт советует городам убрать все бесплатные парковки

30.12.2016 11:16 · 0 комментариев

Три немецких города значительно подняли плату за парковку до 4,20 евро в час. Но эксперт Бернд Бинцайслер (Bernd Bienzeisler) из института промышленной инженерии Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)) заявил в интервью журналу «Auto Straßenverkehr», что это правильно и что бесплатные парковки должны полностью исчезнуть.

Бинцайслер подчёркивает: «Если города будут постоянно предоставлять свои парковки бесплатно, то те, кто хочет сделать в городе покупки, выпить там кофе или насладиться атмосферой, не смогут найти место для парковки. Управление парковкой, по его словам, в некотором смысле также является торговлей.

Таким образом, исследователь придерживается мнения, что такие города, как Штутгарт должны отменить последние бесплатные парковки в центре, а Кёльн в настоящее время рассматривает возможность продлить запрет на движение автомобилей в центре города.

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