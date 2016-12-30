Что изменится в 2017 году в здравоохранении

30.12.2016 11:15 · 0 комментариев

2016 год был во многих отношениях неприятным годом. Будет ли 2017 год лучше, мы не знаем. Одно известно точно: новый год принесёт потребителям некоторые изменения, в частности, инновации в уходе и здравоохранении.

По-новому определяется потребность в уходе. До сих пор классификация зависит, прежде всего, от физической немощи. С 1 января гораздо более важную роль в её оценке будут играть психологические критерии. Вместо трёх уровней ухода теперь будет пять. Сейчас уровни ухода зависят от того, сколько времени нужно человеку для определенных видов деятельности. Новая система, однако, учитывает, в какой степени заявители могут справиться с обеспечением своей повседневной жизни. Для этого тщательно изучаются шесть областей жизнедеятельности, такие как мобильность, навыки общения и способность к самообеспечению. Те, кто уже получает деньги, не проходят переквалификацию.

Лучшие условия для тех, кто ухаживает за больными. Если человек ухаживает за родственником или другими людьми, то при определенных условиях страховка покрывает пенсионные взносы. Однако речь идёт не об оплачиваемом уходе, и нельзя работать более 30 часов на другой работе. До настоящего времени ухаживающие должны были потратить, по крайней мере, 14 часов в неделю, чтобы это учитывалось в пенсионной системе. В будущем будет достаточно десяти часов, которые должны распределяться, по крайней мере, на два дня.

Новые правила для электронных сигарет. С 20 мая действует Директива ЕС относительно табачных изделий (Tabakproduktrichtlinie (TPD)). Приблизительно три миллиона курильщиков в стране в будущем смогут покупать жидкости для электронных сигарет только в маленьких ёмкостях до десяти миллилитров. Содержание никотина ограничено, разрешено только 20 миллиграммов на миллилитр. Витамины и другие добавки, которые могли бы придать вид пользы для здоровья, больше нельзя примешивать. То же самое относится и к кофеину, таурину и стимулирующим смесям.

Каннабис по рецепту врача. Тяжелобольные смогут в будущем в аптеках получать по специальному рецепту лекарства на основе каннабиса. Это предусмотрено «Законом о внесении изменений в предписания о наркотических средствах и другие нормативные акты» («Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften»), который должен вступить в силу весной. Лекарственные средства на основе каннабиса могут быть использованы, например, в терапии боли при хронических заболеваниях.

Видео-консультации с больничными кассами. Не всегда пациенту необходимо лично явиться в кабинет врача. Обсудить результаты обследования или оценить процесс заживления после операции – для таких назначений можно также организовать консультации с помощью видео. При этом можно сидеть перед домашним компьютером. С июля 2017 года видео-консультации станут частью стандартной медицинской помощи по договору. Страхователь не понесет никаких затрат, а консультации по Интернету являются для пациентов не обязательными, а добровольными. Преимущество: пациенты экономят время ожидания, а в сельской местности не едут на большие расстояния. Однако первоначальное назначение всегда должно происходить при личном посещении врача.

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