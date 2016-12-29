Тормозная система грузовика предотвратила дальнейшую гибель людей в Берлине

29.12.2016 10:38 · 0 комментариев

Во время теракта на берлинском рождественском рынке 19 декабря, очевидно, только благодаря техническому устройству грузовика не погибло ещё больше людей. Согласно информации Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, грузовик остановился через 70-80 метров только потому, что был оснащен автоматической тормозной системой. К такому выводу пришли следователи группы «City», которая под руководством генеральной прокуратуры занимается расследованием случившегося.

Автоматическая тормозная система реагирует на удар и автоматически задействует тормоза. Если бы грузовик не был оборудован такой системой, то, вероятно, погибло бы ещё много людей. В результате подобной атаки на набережной в Ницце 14 июля 2016 года погибло более 80 прохожих.

Первоначально предполагалось, что польский водитель грузовика предотвратил ещё более худшие последствия, перехватив у террориста Аниса Амри (Anis Amri) руль и, таким образом, пытался направить угнанный грузовик на выезд из рождественского рынка. Однако, по данным следствия, незадолго перед наездом на рынок польский водитель был смертельно ранен выстрелом в голову. Таким образом, он был не в состоянии вмешаться в происходящее.

Берлин, грузовик, теракт, тормоза, ярмарка