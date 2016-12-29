Более 50 000 лиц, ищущих убежища, добровольно покинули Германию в 2016 году

29.12.2016 10:37 · 0 комментариев

Число добровольных репатриантов в этом году достигло самого высокого уровня за последние 16 лет. Согласно сообщению средств массовой информации, при финансовой поддержке Германии в 2016 году в свои страны вернулись около 55 000 человек. Об этом сообщило в среду, 28.12.2016, издание «Süddeutsche Zeitung», ссылаясь на оценку Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Количество депортаций в этом году – 25 000 случаев – было практически в два раза меньше, чем добровольное возвращение. Большинство вернувшихся на родину происходят с Западных Балкан; у них не было серьезных шансов на постоянное право на пребывание в Германии, и, вероятно, своим добровольным возвращением они опередили депортацию.

Только в Албанию до ноября вернулось 15 000 человек. Это самая большая группа в 2016 году. На следующем месте репатрианты Сербии, Косово и Ирака – по 5 000. Особенно значительно увеличилось в этом году число репатриантов в Афганистан, Иран и Ирак. В Афганистан до ноября добровольно вернулись более 3 200 человек – в десять раз больше, чем в предыдущем году. Федеральное правительство намеревается усилить содействие добровольному возвращению и в связи с этим осуществить в следующем году новую программу.

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