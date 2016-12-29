Низкие цены на газ дошли до потребителя

29.12.2016 10:35 · 0 комментариев

Закупочные цены на газ уже несколько лет находятся в свободном падении. В 2016 году это ощутили и потребители: согласно исследованию, проведенному в Гамбурге исследовательским бюро Energycomment по поручению депутатской фракции партии Зелёных в Бундестаге, стоимость закупки 20 000 киловатт-часов газа по сравнению с предыдущим годом упала на 94 евро. Из них 70 евро были переданы дальше клиентам.

По сравнению с предыдущими годами, это хороший показатель. Так, в 2014 году стоимость закупки газа снизилась на 104 евро, но для частных домохозяйств только на 20 евро, пишет Energycomment. 2015 год был для клиентов лучше: оптовая торговля сэкономила ещё 34 евро и 28 из них передала потребителю.

Исследовательское бюро Energycomment видит еще много вариантов для скидок. По данным исследования, только за последние три года 19,3 миллиона потребителей переплатили более чем на 1,4 млрд. евро. Природный газ на сегодняшний день является самым важным источником энергии для отопления помещений в Германии. Почти каждый второй дом в Германии функционирует благодаря этому энергоносителю. Расходы немецких импортеров и дистрибьюторов газа на его закупки упали почти вдвое с 2012 года. В 2016 году они опустились ниже 1,2 цента за киловатт-час, что является самым низким уровнем за последнее десятилетие.

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