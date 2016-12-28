В Берлине группа мигрантов хотела заживо сжечь бездомного

28.12.2016 08:23   ·   0 комментариев

© etfoto - Fotolia.com

© etfoto — Fotolia.com

Поздним вечером 25 декабря группа мигрантов из семи человек бросила в спящего бездомного горючую смесь, которая тут же вспыхнула на нем. Мужчину спасли прохожие и машинист. По предварительным данным выяснилось, что он не пострадал – сгорела только вся одежда.   Полиция задержала злоумышленников – ими оказались шесть выходцев из Сирии и один ливанец. Молодым людям всего от 15 до 21 года.

Полиция расследует мотивы произошедшего и устанавливает наказание. Правоохранительные органы уточнили, что это может быть не единственным случаем беспредела по отношению к бездомным. Что касается меры пресечения, если это не будет тюремный срок, то скорее всего всех виновных депортируют из страны.

www.vladtime.ru

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