Благотворительный ужин для 3000 бездомных и нуждающихся людей

28.12.2016 08:19 · 0 комментариев

В Германии благотворитель ежегодно устраивает огромный рождественский обед. В этот раз на праздник пришло три тысячи бездомных и нуждающихся людей. Для них было приготовлено традиционное рождественское жаркое, подарки и развлекательная программа. Гостей свозили автобусами, а очередь на несколько сотен метров охраняли полицейские. Организатор праздника Франк Цандер лично приветствовал каждого гостя. Некогда известный шлягерный певец, Цандер хорошо усвоил заповедь – не суди. Он жал руку всем, обнимал, хотя душ, как слышно из запахов, принимают не все. За подарками — ажиотаж. Наибольшим спросом пользовались теплые и практичные свитера от берлинской полиции.

За одним из столов сидит вся семья. Им есть где жить, все получают социальную помощь. Ребятишки гордо показывают подарки: робокоп и огромный самолет. А другой мужчина с четвероногим другом по кличке Блюз. Вместе они 4 года без дома, спят в церкви, там моются. В Берлине все труднее найти недорогое жилье.

Ужин – традиционный рождественский. Раздавали пищу местные знаменитости – политики, актеры, спортсмены. Организатор рад – праздник удался.

«Первый раз мы собрали 200 человек, а сейчас посмотрите, как много. И все мирные, спокойные, хотя это люди с улицы, но они ощущают тепло», – говорит Франк Цандер. Когда видишь весь этот масштаб, то трудно представить, что все начиналось 20 лет назад с идеи одного волонтера. Однако такое впечатление, что приглашенные ценят не так еду, как отношение к ним. Завершился праздник большой дискотекой. Для гостей это особенный вечер, когда заботы остаются за порогом.

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