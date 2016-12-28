Беженцы с подарком Меркель стали причиной полицейской операции

28.12.2016 08:00 · 0 комментариев

Своим подарком для канцлера Ангелы Меркель (ХДС), два лица, ищущие убежища, вызвали серьезную операцию полиции с использованием собаки для поиска взрывчатки. В полиции сообщили, что двое мужчин, отец и сын, во вторник, 27.12.2016, сдали посылку в почтовом отделении на заправочной станции в Наунхайме (Naunheim) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Как сказал представитель полиции информационному агентству DPA, в связи с событиями последних недель сотруднице почты это показалось подозрительным. По её вызову прибыли девять полицейских, закрыли бензоколонку, привели собаку к посылке, но собака не обнаружила взрывчатых веществ.

После этого полиция обыскала обоих мужчин, которые, по информации издания «Rhein-Zeitung», происходят из Ирана. Мужчины сообщили о подарке и, наконец, открыли посылку. В нём оказалась скульптура собственного изготовления, которая символизирует связь с Германией. «Rhein-Zeitung» цитирует младшего из мужчин: «Мой отец сделал скульптуру. Для Ангелы Меркель. Для Германии. В качестве благодарности за то, что мы можем здесь быть». Скульптуру им пришлось пока забрать обратно.

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