Ураган над северной Германией: есть жертвы

28.12.2016 07:56 · 0 комментариев

Рождественские праздники завершились штормовой погодой. В течение ночи в северной Германии наблюдались ураганы, наводнение и обледенение дорог. В некоторых местах был зарегистрирован даже самый высокий уровень ураганных ветров – двенадцатый. В авариях из-за плохой погоды некоторые люди получили ранения и, по меньшей мере, один человек погиб. Около города Киль (Kiel) вечером 34-летняя женщина-водитель была убита упавшим деревом. Её 24-летний друг тяжело ранен в результате аварии в Вестензее (Westensee). Возникли также нарушения железнодорожного и паромного движения.

В Гамбурге из-за штормового наводнения под водой скрылись разные части порта на Эльбе. По данным полиции, уровень воды в ночное время был на 2,73 метра выше, чем при среднем наводнении. Улицы в районе порта и, в частности, Рыбный рынок (Fischmarkt) были затоплены. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет. В Гамбурге также пришлось эвакуировать многоквартирный жилой дом, так как из-за ветра возникла угроза падения 50-метровых строительных лесов соседнего здания.

наводнение, ураган, шторм