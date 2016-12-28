Что изменится в 2017 году в сфере денег

28.12.2016 07:54 · 0 комментариев

Новый год принесёт некоторые изменения для потребителей. Есть изменения и относительно денег.

Новые купюры 50 евро. Европейский центральный банк намеревается усложнить жизнь фальшивомонетчиков и постепенно вводит новые банкноты. Через полтора года после новой купюры 20 евро в апреле 2017 года последует новая купюра 50 евро. До тех пор банкоматы и различные автоматы должны быть адаптированы таким образом, чтобы они также принимали новые деньги. Старые банкноты 50 евро остаются действительными и будут постепенно заменяться. Новые банкноты 100 евро и 200 евро Европейский центральный банк собирается выпустить к концу 2018 года. Купюра 500 евро в 2018 году выводится из оборота.

Новое размещение акционерных сертификатов. С 1 января 2017 года акции могут быть проданы только тогда, если они содержатся в банке. Кроме того, распределение прибыли производится только по тем документам, которые находятся на депозите. Если кто-то пропустил крайний срок, то акции не становятся бесполезными. Они просто замораживаются или «теряют силу», как указано в Инвестиционном кодексе (Kapitalanlagegesetzbuch). Если они позже будут переданы на депозит, то их финансовая сила возвращается.

Снижение гарантированной процентной ставки. Гарантированная процентная ставка не отменена, но продолжает падать. Для договоров страхования жизни и пенсионного страхования, заключенных с 1 января 2017 года, она снизится до 0,9 процента. Это исторический минимум. Ранее в течение двух лет ставка удерживалась на уровне 1,25 процента.

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