Что изменится в 2017 году в сфере денег

28.12.2016 07:54   ·   0 комментариев

© vege - Fotolia.com

© vege — Fotolia.com

Новый год принесёт некоторые изменения для потребителей. Есть изменения и относительно денег.

Новые 50 евро. Европейский центральный банк намеревается усложнить жизнь фальшивомонетчиков и постепенно вводит новые банкноты. Через полтора года после новой купюры 20 евро в апреле 2017 года последует новая купюра 50 евро. До тех пор банкоматы и различные автоматы должны быть адаптированы таким образом, чтобы они также принимали новые . Старые банкноты 50 евро остаются действительными и будут постепенно заменяться. Новые банкноты 100 евро и 200 евро  Европейский центральный банк собирается выпустить к концу 2018 года. Купюра 500 евро в 2018 году выводится из оборота.

Новое размещение акционерных сертификатов. С 1 января 2017 года акции могут быть проданы только тогда, если они содержатся в банке. Кроме того, распределение прибыли производится только по тем документам, которые находятся на депозите. Если кто-то пропустил крайний срок, то акции не становятся бесполезными. Они просто замораживаются или «теряют силу», как указано в Инвестиционном кодексе (Kapitalanlagegesetzbuch). Если они позже будут переданы на депозит, то их финансовая сила возвращается.

Снижение гарантированной процентной ставки. Гарантированная не отменена, но продолжает падать. Для договоров страхования жизни и пенсионного страхования, заключенных с 1 января 2017 года, она снизится до 0,9 процента. Это исторический минимум. Ранее в течение двух лет ставка удерживалась на уровне 1,25 процента.

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