Подозрительных личностей обяжут носить электронные браслеты

27.12.2016 10:55 · 0 комментариев

Власти Германии после террористической атаки на рождественскую ярмарку в Берлине планируют ужесточить контроль за потенциально опасными лицами. Таковых сегодня в стране насчитывается порядка 550 человек. В ближайшее время меры по усилению безопасности намерены обсудить министр внутренних дел Томас де Мезьер и глава Минюста ФРГ Хайко Маас.

В свою очередь представители Социал-демократической партии, а также Блока Христианско-демократического союза/ Христианско-социального союза предлагают усилить наблюдение над потенциально опасными гражданами, посредством электронных браслетов. Кроме того, Блок ХДС/ХСС намерен ужесточить контроль за деятельностью мусульманских молельных домов, в которых молодых людей нередко склоняют к вступлению в различные экстремистские религиозные объединения.

Для выявления возможных террористов среди кандидатов на получение статуса беженца, сотрудники правоохранительных органов Германии намерены еще раз проверить личности всех вынужденных переселенцев, занесенных в базу данных. На границе планируется организовать специальные транзитные зоны, в которых беженцы будут находиться до установления их личности. Также коалиция намеревается добиться того, чтобы все въезжающие и выезжающие из Европейского союза граждане проходили обязательную регистрацию, с внесением в базу данных отпечатков пальцев, фотографий и личной информации.

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