На центральном вокзале Кёльна мужчина облил бензином себя и полицейских

27.12.2016 10:52 · 0 комментариев

Драматическая ситуация в канун Рождества: на Центральном вокзале Кёльна 45-летний мужчина облил себя и сотрудников федеральной полиции бензином. Работники проката автомобилей позвонили в полицию, потому что мужчина хамил им. Из-за такого поведения мужчина был доставлен в полицейский участок.

В руке задержанный держал канистру. На вопрос полицейских о том, что в ней находится, мужчина турецкого происхождения ответил: «Вода». Перед входом в полицейский участок ситуация обострилась. Мужчине удалось открыть канистру. Вопреки его утверждению там была не вода, а бензин. Он облил себя и полицейских жидкостью и угрожал поджечь её.

Полицейским удалось, в конечном итоге, справиться с мужчиной. Две женщины-полицейские получили в результате инцидента легкие ранения, а задержанный мужчина поступил в клинику. Против него было возбуждено дело в связи с тяжёлым поджогом и оказанием сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

бензин, Кёльн, полиция