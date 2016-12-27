Каждый второй в Германии зарабатывает слишком мало для пенсии

27.12.2016 10:51 · 0 комментариев

Пенсионеру в Германии нужно 795 евро в месяц, чтобы прожить. Это средний уровень для удовлетворения основных потребностей, который определило Федеральное ведомство по вопросам труда и социальных дел (Bundesamt für Arbeit und Soziales). Проблема состоит в том, что только менее половины жителей Германии на своей сегодняшней работе смогут когда-либо заработать сумму для выплаты этой пенсии, не говоря уже о более высокой.

В сообщении газеты «Saarbrücker Zeitung» говорится, что только каждый второй сотрудник может рассчитывать в старости на предусмотренную законом пенсию на базовом уровне обеспечения. Газета опирается на обзор актуальных данных федерального правительства и Федерального статистического управления (das Statistische Bundesamt). По их данным, требуется ежемесячная брутто-зарплата в 2330 евро, чтобы в течение среднего срока трудовой деятельности (38 лет полной занятости) заработать пенсию в размере государственного базового пенсионного обеспечения.

В 2014 году 19,5 млн. человек из 37 миллионов работающих зарабатывали меньше, чем 2330 евро. Это означает, что 52 процента сотрудников получат в старости пенсию ниже средних основных потребностей.

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