Что жители Германии наиболее часто «гуглили» в 2016 году

27.12.2016 10:50 · 0 комментариев

2016 год медленно подходит к концу, и вместе с тем начинается время обзоров событий и тенденций года. Интересный обзор предлагает Google: компания представила во вторник, 20.12.2016, в Гамбурге те понятия, которые в последние двенадцать месяцев искали чаще всего.

«Мы не хотели представить поисковые термины, которые больше всего были востребованы в абсолютном выражении, — сказал представитель Google Кай Обербек (Kay Oberbeck), — так как на самом деле есть подобные термины, которые вводятся каждый год». Например, часто ищут погоду. «Вместо этого мы сосредоточились на понятиях, которые имеют самые высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом».

К их числу относятся «Дональд Трамп», «Дэвид Боуи» и «Нико Росберг». На пятом месте оказалась «Олимпия», на четвертом “Брексит». Бронзовая медаль досталась «iPhone 7″, серебро – «Pokémon Go», а на неприступной вершине находилось слово «Евро 2016″.

Google, поисковая система