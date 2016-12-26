Ученые определили способы защиты от опасного норовируса

26.12.2016 12:35 · 0 комментариев

Немецкие учёные определили способы защиты и предупреждения сверхопасного норовируса, в этом году его сезон начался очень рано. К числу его симптомов относится упадок сил, диарея, головная боль и тошнота.

Специалисты, работающие в Институте Роберта Коха в Берлине, предупреждают людей о том, что темпы заражения норовирусом стремительно повышаются. Заболевание известно также под названием «вирус Норуолк», оно становится причиной 90% эпидемий в мире.

В Германии количество пациентов, подхвативших норовирус, достигло 14,5 тысяч человек. Этот показатель превышает данные предыдущего года почти в два раза. Уберечь себя от заболевания можно лишь скрупулёзным отношением к гигиене. Норовирусом достаточно легко заразиться. Специалисты заявляют о том, что даже непродолжительный контакт может привести к расстройству, особенно если заражение произошло в общественном месте. Оградить себя можно, избегая контактов с поверхностями в общественном транспорте, общепитами на улице. Также обязательно следует мыть руки с антебактериальным мылом.

vistanews.ru

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