Кёльнский собор стал рождественской крепостью
26.12.2016 12:33 · 0 комментариев
Опасаясь теракта, тяжеловооруженные полицейские осуществляют контроль «нескольких тысяч» сумок и рюкзаков посетителей популярной рождественской мессы в Кёльнском соборе. Необычное зрелище, но верующие приветствуют это мероприятие.
Многие прихожане прибыли из-за рубежа, полиция просит их на английском языке открыть свои сумки. Такое решение далось нелегко, в конце концов, божий храм не должен становиться крепостью. Но люди, видимо, сознают, что живут в другое время. То, что раньше, возможно, вызвало бы раздражение, теперь встречается с пониманием.
Так считает и полиция. «Настроение положительное», говорит одна из полицейских. «Многие люди подходят сюда уже с открытыми сумками». Меры, которые частично были заранее объявлены в прессе, кажется, не оказали отпугивающего эффекта: В 23.00, за час до полуночной мессы, не было ни одного свободного места для сидения.
Теги:
досмотр, Кёльнский собор, месса, Рождество
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.