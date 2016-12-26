Кёльнский собор стал рождественской крепостью

26.12.2016 12:33 · 0 комментариев

Опасаясь теракта, тяжеловооруженные полицейские осуществляют контроль «нескольких тысяч» сумок и рюкзаков посетителей популярной рождественской мессы в Кёльнском соборе. Необычное зрелище, но верующие приветствуют это мероприятие.

Многие прихожане прибыли из-за рубежа, полиция просит их на английском языке открыть свои сумки. Такое решение далось нелегко, в конце концов, божий храм не должен становиться крепостью. Но люди, видимо, сознают, что живут в другое время. То, что раньше, возможно, вызвало бы раздражение, теперь встречается с пониманием.

Так считает и полиция. «Настроение положительное», говорит одна из полицейских. «Многие люди подходят сюда уже с открытыми сумками». Меры, которые частично были заранее объявлены в прессе, кажется, не оказали отпугивающего эффекта: В 23.00, за час до полуночной мессы, не было ни одного свободного места для сидения.

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