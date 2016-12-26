Как работают иностранные спецслужбы в Германии

26.12.2016 12:32 · 0 комментариев

Похоже на сообщение из шпионского фильма: задержанный в Гамбурге шпион турецкой секретной службы планировал теракты. Насколько это реально? Как работают иностранные спецслужбы в Германии? Германия находится в центре Европы, располагает связями во всем мире и имеет решающее значение для ЕС – конечно, Федеративная Республика Германия является целевым приоритетом шпионажа. Защита Конституции говорит о главных игроках – России, Китае и Иране, но и другие западные государства играют все более важную роль для контрразведки. Из примерно 800 действующих в Западной Европе сотрудников турецкой спецслужбы около 300 работают в Германии.

Объектом иностранных разведок является, в частности, электронная коммуникация. Через Интернет атака может быть, в принципе, запущена по всему миру, и даже остаться незамеченной. Путём размещения вредоносных программ могут быть даже заблокированы целые учреждения. Чтобы обнаружить эти атаки и бороться с ними, в 2011 году был создан Центр кибер-защиты (Cyber-Abwehrzentrum). Наиболее известным случаем была хакерская атака на Бундестаг. Эксперты предупреждают, что Россия может повлиять на ход избирательной кампании 2017 года.

Шпионаж приводит к неопределенности в обществе, может принести преимущество в ходе принятия дипломатических или стратегических решений или причинить большой экономический ущерб. Эксперты считают, что ежегодно из-за электронных атак происходят утечки нескольких миллиардов евро. В общей сложности в 2015 году было проведено 14 расследований в области шпионажа.

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