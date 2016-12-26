Офтальмологи хотят запретить ракеты и петарды

26.12.2016 12:31 · 0 комментариев

Отказ от фейерверков может помочь предотвратить тысячи глазных травм, которые каждый год получают люди во всем мире. Отличная идея, хорошее предложение. И с медицинской точки зрения является целесообразным. Только в США каждый год 10 000 человек попадают в отделения неотложной помощи, пострадав от фейерверков. 2 000 из них получают травмы глаз, около четверти слепнут на длительное время.

В Германии абсолютные цифры меньше, но здесь тоже сотни людей ежегодно жалуются на травмы глаз, десятки теряют зрение, когда в глаз попадает ракета или петарда. В этой связи призыв Международной ассоциации офтальмологов (Verband der Augenärzte) запретить продажу фейерверков приветствуется. Они должны быть разрешены только на крупных мероприятиях под усиленной охраной.

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