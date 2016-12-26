Рекордное количество людей в Германии воспользовалось железной дорогой в канун Рождества
26.12.2016 12:30 · 0 комментариев
Более полумиллиона человек по всей Германии находились в пятницу, 23.12.2016, в дороге. Это рекорд! Как сказал представитель железной дороги, это был самый напряжённый день в истории предприятия.
Соответственно имеющимся данным, поездами воспользовались примерно на 40 процентов больше людей, чем в среднем в обычный день. В канун Рождества курсировали 20 дополнительных поездов. Кроме того, многие поезда были увеличены дополнительными вагонами.
Сотни сотрудников из-за ожидаемой волны пассажиров отказались перед праздником от отпуска, частично отменяя его в кратчайшие сроки. Железная дорога порекомендовала, по возможности, зарезервировать место на обратную поездку поездом и заглянуть в информационные системы. Там отмечены ссылкой поезда, пользующиеся особенно сильным спросом.
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железная дорога, пассажиры, Рождество
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