Берлин: наплыв посетителей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац

26.12.2016 12:30 · 0 комментариев

Рождественский рынок возле Мемориальной церкви (Gedächtniskirche) в Берлине в начале недели стал сценой террора. После повторного открытия это место, наоборот, стало магнитом для посетителей. В день накануне Рождества многие люди пришли на рождественский рынок. Площади со свечами, цветами и карточками, которые посетители оставляют в траур по жертвам нападения в понедельник, 19.12.2016, увеличиваются.

Террорист Анис Амри (Anis Amri) въехал в понедельник, 19.12.2016, на грузовике в толпу. Двенадцать человек погибли, а более 50 получили ранения. С четверга, 22.12.2016, Рождественский рынок снова открыт. Сообщается также о «большой волне готовности помочь». По многочисленным запросам от рыночных операторов и посетителей был открыт счёт для пожертвований жертвам и их родственникам. Рождественский рынок продолжится до 1 января.

В то же время одна из онлайн-петиций призывает наградить крестом «За заслуги» (Bundesverdienstkreuz) польского водителя грузовика Лукаша У., который сидел во время нападения на пассажирском сиденье и боролся с преступником. Этим он, вероятно, спас жизнь многим людям. В настоящее время петиция набрала около 25 000 сторонников.

память, Рождество, ярмарка