68 процентов жителей Германии призывают к изменению иммиграционной политики

26.12.2016 12:26 · 0 комментариев

Всего лишь через 14 часов после нападения в Берлине Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил: «Наш долг перед жертвами, пострадавшими и всем населением состоит в том, чтобы переосмыслить всю нашу иммиграционную политику и политику безопасности и заново её отрегулировать».

В это время полиция арестовала в качестве подозреваемого пакистанца, который впоследствии был освобожден. Зеехофер подвергся некоторой критике за своё выступление. Но явное большинство – 68 процентов жителей Германии – поддержали его призыв пересмотреть иммиграционную политику и политику безопасности после теракта в Берлине. 30 процентов не хотят пересмотра. Это следует из опроса Emnid для издания „Bild am Sonntag“.

Согласно результатам опроса, 83 процента жителей Германии хотят расширения видеонаблюдения в общественных местах. 15 процентов выступают против этого. О страхе лично стать жертвой терроризма заявил только 21 процент, а 79 процентов не боятся. 84 процента не хотят изменить свое поведение после нападения в Берлине. 11 процентов в настоящее время собираются избегать общественных мероприятий, а 5 процентов, наоборот, именно теперь хотят посетить их.

жители Германии, Зеехофер, иммиграционная политика