Nokia подала в суд на Apple из-за нарушения 40 патентов

24.12.2016 10:51   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя ЭR, YouTube

Видеокадр пользователя ЭR, YouTube

В начале текущей недели компания подала в суды США и Германии иски к компании , касаемо нарушения ею патентных прав. Ну а вчера стало известно, что претензии финской компании существенно расширились.

Дело в том, что теперь иски на Apple поданы уже в 11 странах и затрагивают они 40 патентов, принадлежащих Nokia. Большинство из них подано в суды США (18 патентов).
В Германии подано 3 иска: в Дюссельдорфе, Мангейме и Мюнхене. В первом названо 8 патентов, во втором — 4, в третьем — 2. в Италии включает 4 патента, иски в Финляндии, Великобритании, Швеции и Нидерландах — по 3, в Японии — 2 иска, а в Испании, Франции и Гонконге — по 1.

Жалоба от Nokia также поступила в комиссию по международной торговле США. В ней финская компания сообщает о нарушении Apple восьми патентов.

ilenta.com

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